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Фонд Ахметова привітав дітей України святковими шоу та подарунками

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П'ятниця 23 грудня 2022 12:54
Фонд Ахметова привітав дітей України святковими шоу та подарунками Фото: Фонд Ахметова привітав дітей України святковими шоу та подарунками (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова продовжує дарувати свято дітям України. Загалом подарунки та привітання від фонду отримають понад 90 тисяч дітей у різних куточках України.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначається, за час проведення цьогорічної акції "Рінат Ахметов - Дітям" фонд вже влаштував казкові новорічні шоу та передав подарунки дітям, які наразі мешкають у Києві, Чернівцях, Черкасах, Івано-Франківську та Запоріжжі.

Окрема увага фонду приділена хлопцям і дівчатам, які пережили жахіття війни в Маріуполі, а також дітям із прифронтових населених пунктів Донецької області, що сьогодні потребують особливої підтримки та турботи.

Акція "Рінат Ахметов - Дітям" - це більш ніж 20-річна традиція доброти, підтримки, мотивації і віри в безмежний потенціал дітей. За програмою підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей України.

Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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діти Рінат Ахметов