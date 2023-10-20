Фонд Ахметова подовжив конкурс есе "Моя Україна" та розширює географію учасників

На численні прохання учнів і звернення вчителів Фонд Ріната Ахметова оголошує про розширення географії участі у конкурсі есе "Моя Україна" та подовжує термін подання конкурсних робіт.

Конкурс починається щороку у Міжнародний день миру 21 вересня, щоб підкреслити важливість та значення миру як головної цінності суспільства, зазначають в прес-службі.

Цьогоріч конкурс триватиме до 21 листопада 2023 року, а долучитися до нього тепер можуть учасники з усієї країни:

— учні 8-11 класів середніх шкіл,

— студенти I-II курсів коледжів,

— вчителі.

Зареєструйтеся та подайте есе за посиланням:

https://fond.civilvoicesmuseum.org/form/vzyati-ucast-u-konkursi-ese-11

Есе має бути написано на одну з трьох тем (на вибір):

1. "Моя Україна майбутнього"

2. "Війна. Моя історія"

3. "Чому бути українцем/українкою — це моя суперсила"

Есе має бути написано українською мовою і містити до 600 слів, бути новим, оригінальним, створеним самостійно та на основі реальних подій чи історій.

Детальні умови участі в конкурсі тут bit.ly/45E9INd

Яким має бути есе: bit.ly/4011NbL

Для учнів: зазнач прізвище та ім’я вчителя, який надихнув тебе написати есе, щоб викладач теж зміг отримати приз у разі твоєї перемоги.

Переможців буде оголошено до 21 грудня 2023 року на сайті музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова (civilvoicesmuseum.org). Буде обрано по п'ять учасників для 1, 2 та 3 місць відповідно.

Переможці серед учнів отримають від Фонду Ахметова планшети, мобільні телефони та смартгодинники. Автори найкращих робіт серед учителів отримають зовнішні накопичувачі. Учителі, які надихнули переможців, що посіли І місце, отримають Power Bank.

Усі конкурсні роботи стануть частиною музею "Голоси мирних" - найбільшого у світі архіву розповідей мирних мешканців України про життя під час війни, який містить вже понад 85 тисяч історій.