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Фонд Ахметова передає світловідбивні браслети дітям з Маріуполя

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Субота 11 березня 2023 15:33
Фонд Ахметова передає світловідбивні браслети дітям з Маріуполя Фонд Ахметова передає світловідбивні браслети дітям з Маріуполя (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонду Ріната Ахметова передає світловідбивні браслети дітям-переселенцям з Маріуполя. Зокрема, такі браслети-флікери вже передано дітям у всіх центрах "Я - Маріуполь" в Україні, у "Зеленому центрі Метінвест Запоріжжя" та у Краматорському районі.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

В уроці з безпеки на дорозі для дітей-переселенців із Маріуполя, який відбувся у столичному центрі "Я - Маріуполь", взяли участь близько півсотні хлопців та дівчат 8-14 років. Команда фонду нагадала дітям правила поведінки на дорозі.

Зокрема, дитині важливо бути уважною та завжди переконуватися у безпеці своїх дій та у тому, що водій її бачить. Проїжджу частину потрібно переходити тільки у встановлених місцях, не вибігати на неї та за можливості користуватися хідниками.

Загалом фондом буде передано 50 000 флікерів. Більшість з них отримають усі школярі Донецької області. За програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей України.

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