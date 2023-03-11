Фонд Ахметова передає світловідбивні браслети дітям з Маріуполя

Фонду Ріната Ахметова передає світловідбивні браслети дітям-переселенцям з Маріуполя. Зокрема, такі браслети-флікери вже передано дітям у всіх центрах "Я - Маріуполь" в Україні, у "Зеленому центрі Метінвест Запоріжжя" та у Краматорському районі.

В уроці з безпеки на дорозі для дітей-переселенців із Маріуполя, який відбувся у столичному центрі "Я - Маріуполь", взяли участь близько півсотні хлопців та дівчат 8-14 років. Команда фонду нагадала дітям правила поведінки на дорозі.

Зокрема, дитині важливо бути уважною та завжди переконуватися у безпеці своїх дій та у тому, що водій її бачить. Проїжджу частину потрібно переходити тільки у встановлених місцях, не вибігати на неї та за можливості користуватися хідниками.

Загалом фондом буде передано 50 000 флікерів. Більшість з них отримають усі школярі Донецької області. За програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей України.