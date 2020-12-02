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Вокруг фильма о погибшем бизнесмене Щербане разыгралась семейная драма

Киев, Среда 02 декабря 2020 16:22
Вокруг фильма о погибшем бизнесмене Щербане разыгралась семейная драма
Мемориальная доска в честь Евгения Щербаня в Донецке (ru.wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Между сыновьями погибшего бизнесмена Евгения Щербаня разгорелся публичный конфликт

В ноябре СМИ анонсировали премьеру документального фильма "Наследник". По словам авторов, это расследование о том, как сын "первого олигарха Украины" Евгения Щербаня ищет состояние своего отца. Но еще до выхода анонсированного фильма разгорелся публичный конфликт между сыновьями погибшего бизнесмена Евгения Щербаня, пишет "Обозреватель".

Как известно, у покойного Щербаня было трое сыновей. Судя по трейлеру, в основу фильма положены утверждения Евгения - старшего сына бизнесмена. Это подтверждает его личная страница в Facebook, последние посты на которой посвящены анонсируемому фильму и заочному выяснению отношений с братом - Русланом Щербанем.

"Как известно, перед этим - 23 ноября - Руслан Щербань публично обратился к редакции hromadske.ua, с призывом "не искать сенсация там, где их нет. Не выдавать домыслы зависимого и слабого человека за факты. Не спекулировать на нашей трагедии". Опасения у Руслана вызывает то, что фильм основан исключительно на рассказе его брата, который столкнулся с проблемами зависимости и теперь возможно таким образом пытается улучшить свое материальное положение", - описывает ситуацию "Обозреватель".

Издание напоминает, что ранее поиск наследства был совместным делом братьев. Еще в 2013 годы они дали развернутое интервью журналу "Форбс", в котором подробно описывали обстоятельства крушения бизнес-империи Щербаня.

"Братья очень осторожно высказывались о возможных выгодополучателях убийства, зато четко очертили круг людей, которые поддерживали официальных наследников. Среди таковых были названы певец Иосиф Кобзон, экс-премьер Евгений Марчук и олигарх Ринат Ахметов", - отмечает автор.

Убийство Евгения Щербаня было одним из самых резонансных криминальных событий 90-х. Владельца корпорации "АТОН", народного депутата Украины 2-го созыва, члена исполкома Либеральной партии Украины и парламентской фракции "Социально-рыночный выбор" расстреляли прямо на летном поле Донецкого аэропорта в ноябре 1996 года.

Главной версией происшедшего был передел газового рынка Украины. Тогда следствие установило, что преступление совершила так называемая "банда Кушнира", ответственная за еще одно громкое убийство - первого главы Нацбанка Вадима Гетьмана. Как заявлял позже Леонид Кучма, подозрения пали на всемогущего тогда премьера Павла Лазаренко.

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