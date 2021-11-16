ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Філарет розповів про своє ставлення до вакцинації від COVID і звернувся до віруючих

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 08:38
Філарет розповів про своє ставлення до вакцинації від COVID і звернувся до віруючих Філарет висловився про вакцинацію від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Один з лідерів українського православ'я патріарх Філарет повідомив, як він ставиться до вакцинації від коронавірусу і звернувся до віруючих.

Це він зробив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Чи потрібно ходити до церкви в пандемію?

Він зазначив, що в пандемію варто бути обережним при відвідуванні публічних місць, церква теж до них відноситься. Варто прислухатися до приписів медиків, уточнив патріарх Української Православної церкви Київського Патріархату.

"До церкви ходити обов'язково треба. Це як питання про те, чи треба молитися Богу, чи треба до нього звертатися. Кожна людина каже, що треба молитися Богу. А раз треба молитися Богу, то треба і ходити до церкви. Як поводитися в церкві - це вже підказує нам медицина, що треба бути обережними. Тобто до церкви ходити треба, але і виконувати приписи медиків теж треба", - сказав Філарет.

Ставлення до вакцинації

Філарет зазначив, що позитивно ставиться до вакцинації, хоча сам ще щеплення не робив.

"Я підтримую вакцинацію, тому що цього вимагає медицина. Хоч сам я не вакцинувався, не прийшов час. Хоча коронавірус перетерпів. Зараз відчуваю себе добре... Але я не проти цього, якщо треба буде", - зазначив Філарет.

Нагадаємо, що сам 92-річний Філарет захворів на коронавірус у вересні 2020 року. Внаслідок цього у нього розвинулося запалення легенів, він перебував у лікарні.

У березні почесний Патріарх ПЦУ Філарет заявляв, що" епідемія – це покарання Боже за гріхи людей", одним з яких він назвав одностатеві шлюби.

Читайте також, як Філарет пішов з Православної церкви України.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Отримати пружні форми: нутриціолог розповіла, як втрачати вагу правильно
Отримати пружні форми: нутриціолог розповіла, як втрачати вагу правильно