Філарет розповів про своє ставлення до вакцинації від COVID і звернувся до віруючих

Один з лідерів українського православ'я патріарх Філарет повідомив, як він ставиться до вакцинації від коронавірусу і звернувся до віруючих.

Це він зробив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" .

Чи потрібно ходити до церкви в пандемію?

Він зазначив, що в пандемію варто бути обережним при відвідуванні публічних місць, церква теж до них відноситься. Варто прислухатися до приписів медиків, уточнив патріарх Української Православної церкви Київського Патріархату.

"До церкви ходити обов'язково треба. Це як питання про те, чи треба молитися Богу, чи треба до нього звертатися. Кожна людина каже, що треба молитися Богу. А раз треба молитися Богу, то треба і ходити до церкви. Як поводитися в церкві - це вже підказує нам медицина, що треба бути обережними. Тобто до церкви ходити треба, але і виконувати приписи медиків теж треба", - сказав Філарет.

Ставлення до вакцинації

Філарет зазначив, що позитивно ставиться до вакцинації, хоча сам ще щеплення не робив.

"Я підтримую вакцинацію, тому що цього вимагає медицина. Хоч сам я не вакцинувався, не прийшов час. Хоча коронавірус перетерпів. Зараз відчуваю себе добре... Але я не проти цього, якщо треба буде", - зазначив Філарет.

Нагадаємо, що сам 92-річний Філарет захворів на коронавірус у вересні 2020 року. Внаслідок цього у нього розвинулося запалення легенів, він перебував у лікарні.

У березні почесний Патріарх ПЦУ Філарет заявляв, що" епідемія – це покарання Боже за гріхи людей", одним з яких він назвав одностатеві шлюби.