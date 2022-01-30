Февраль 2022 года станет уникальным месяцем: нас ждет четыре зеркальные даты
Февраль 2022 года станет уникальным месяцем благодаря своим зеркальным датам. Одна из этих дат будет полностью зеркальной, ее еще называют палиндром. Все даты будут содержать самые сильные цифры в нумерологии – 1, 2 и 0.
Когда в феврале будут зеркальные даты и какую силу они будут иметь – читайте в материале ниже.
Зеркальные даты в феврале
Первая зеркальная дата нас ждет в самом начале месяца – 02.02.2022 (среда)
Следующая – 12.02.2022 (суббота)
Потом зеркальная дата в середине месяца – 20.02.2022 (воскресенье)
И самая важная и самая энергетически мощная – 22.02.2022 (вторник)
Значение чисел в нумерологии
0 – Олицетворяет абсолютное небытие, непроявленность материи. Эта цифра способна усиливать значение той цифры, которая находится рядом.
1 – Власть, могущество, отвага, жизненная стойкость, лидерство. Символ этой цифры – солнце. В нумерологии она несет определенную силу, новаторство, стремление к самому лучшему. Также она может стать символом тирании, грубости и напора.
2 – изящество, женственность, деликатность, гибкость, партнерство, артистичность, склонность к размышлениям. Она символизирует мужское и женское начало, инь и янь, светлое и темное.
22 – число логики, закона, взвешенности поступков и поклонения.
Какое значение будут иметь зеркальные даты
02.02.2022 – эта дата содержит два нуля и пять двоек. Нули стоят первыми, поэтому они будут слегка приглушать значение цифры два. В такой день можно начинать что-то новое, загадывать желание, проводить важные переговоры и строить планы.
12.02.2022 – в этой дате сочетается единица, два нуля и 5 двоек. День станет удачным для того, чтобы заявить о себе. Можно посещать собеседования, провести важные переговоры, заключить контракт.
Также этот день может стать очень удачным и в личной жизни – можно назначать свидание, знакомиться, приглашать объект симпатии в гости, знакомить с родителями, принимать важные решения о совместном будущем.
Так как эта дата накануне дня Святого Валентина – все романтические желания можно загадывать именно в этот день.
20.02.2022 – важный день, который состоит из двух нулей и пяти двоек. Двойка стоит первой, поэтому день направлен на созидание, на создание пары, на развитие интуиции.
Эта жата направлена на восстановление равновесия, на обретение внутренней силы. В такую дату хорошо проявлять свои самые лучшие качества – доброту, миролюбие, великодушие, тактичность, романтизм и чувство прекрасного.
Можно открывать выставки, запускать премьеры, признаваться в любви и делать предложение, заключать договора и просить прощения у тех, кого вы обидели.
22.02.2022 – самая мощная зеркальная дата не только в феврале, но и во всем 2022 году. Такая дата называется палиндром, так как она читается одинаково в любую сторону.
Все желание, которые загаданы в этот день – обязательно исполняются. Этот день выпадает на вторник, второй день недели и 22 лунный день. Поэтому сила двойки увеличивается. Дата состоит из двух нулей и 7 двоек – 6 в дате + день недели.
Эзотерики и нумерологи считают эту дату самой мистической в 2022 году и стоит ожидать настоящей магии.
В этот день можно начинать новые отношения, запускать бизнес, строить планы на будущее, играть свадьбу или делать предложение. Также можно мириться с близкими, восстановить разорванные связи, просить прощения, говорить о своих чувствах открыто и честно и начинать совместную жизнь.
Будьте очень внимательны и осторожны со знаками Вселенной – даже неосторожно высказанные желания могут сбываться.
Не пропустите время 22:22 – это самый лучший период для загадывания желания.
Что нельзя делать в такие дни
Нельзя злиться, ругаться, ревновать, скандалить – это очень опасно.
Нельзя проявлять негатив, обижать близких людей – все это может вернуться к вам в стократном размере.
Будьте предельно осторожны со своими мыслями и словами – одно неверное движение может разрушить вашу жизнь.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о самой магической дате в 2022 году.