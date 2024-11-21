У фармкомпанії "Здоров’я" розповіли, як підтримують харківських спортсменів

Фармкомпанія "Здоров’я" багато років опікується спортсменами Харківської області та сприяє розвитку спорту у цей складний час. Компанія є спонсором баскетбольного клубу "Харківські Соколи", який упевнено тримає лідерську позицію у Вищій Лізі України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

БК "Харківські Соколи" має давню історію, його добре знають і шанують у рідному місті. Клуб підтримує багато відданих вболівальників. Нажаль через безпекову ситуацію нині у Харкові не проводяться ігри. А багато людей змушені були покинути рідне місто. Та все ж, у якому місті не грала б команда, з трибун за спортсменів вболівають їхні шанувальники.

Як і раніше, у цьому сезоні партнером команди є харківська фармацевтична компанія "Здоров’я". Її допомога сприяє розвитку команди та українського баскетболу вцілому.

"Компанія "Здоров'я" підтримує команду фінансово. Ця допомога дуже важлива. Велика подяка компанії за підтримку "Харківських Соколів" та баскетболу у Незламному Харкові", - зазначили представники клубу.

Нині у регулярному чемпіонаті Вищої ліги Федерації баскетболу України змагаються 9 команд. Команда "Харківські Соколи" зіграла п’ять ігор у двох турах, які проходили у Києві та Південному. За підсумками двох ігрових тижнів харків’яни посідають першу сходинку рейтингу.

Двоє гравців команди – Вадим Заплотинський і Дмитро Мартинов – потрапляли до п'ятірки кращих ігрового тижня Вищої ліги.

У фармкомпанії "Здоров’я" зазначили, що для них важливо популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді. А такі потужні команди якнайкраще презентують баскетбол і заохочують до спорту.

Нагадаємо, що вже багато років поспіль фармкомпанія "Здоров’я" опікується молодими спортсменами та є постійним спонсором чемпіонатів зі спортивної боротьби у Харкові. Неодноразово переможцями у всеукраїнських і міжнародних змаганнях ставали й працівники компанії.

"Дбати про здоров’я українців – наша головна місія. Тому ми підтримуємо спорт, заохочуємо до активного способу життя, допомагаємо відновлювати ментальне і фізичне здоров’я та виробляємо якісні лікарські засоби. Це все важливо для майбутнього нашої країни, яке ми відстоюємо усі разом", - наголосив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".