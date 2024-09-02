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У фармкомпанії "Здоров’я" привітали сім’ї першокласників

Понеділок 02 вересня 2024 11:43
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У фармкомпанії "Здоров’я" привітали сім’ї першокласників Фото: фармкомпанія "Здоров’я" привітала сім’ї першокласників (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

У великій дружній родині працівників фармкомпанії є багато старих і нових традицій. З року в рік тут подарунками відзначають родини, чиї діти вперше підуть до школи. Цьогоріч директор компанії "Здоров'я" Володимир Новіков вручив батькам портфелі повні різного шкільного начиння.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії.

Це одна з традицій, започаткованих Олександром Доровським, засновником ТОВ "Корпорація "Здоров’я", яку продовжують і в цей складний час. Попри війну компанія продовжує працювати, а її працівники разом з сім’ями — жити своє життя у рідному місті. Для дорослих важливо, щоб діти запам’ятали цей святковий момент, щоб їхні спогади були наповнені позитивними та радісними емоціями.

Яскраві портфелі, купа гарних зошитів і альбомів, олівці, фломастери й різні необхідні школяру речі — гарний подарунок дітям і підтримка батькам. Директор компанії "Здоров'я" Володимир Новіков побажав родинам наснаги, терпіння та цікавих спільних відкриттів.

Турбота про працівників — це лише один з напрямів соціальної відповідальності компанії. З початком війни велику увагу та значні кошти спрямовують на допомогу нашій армії. Фармкомпанія "Здоров’я" взяла на себе турботу про поранених захисників. У 2023 році майже 1 млн грн спрямували на реабілітацію воїнів у клініці Rubinko. Завдяки цьому 110 військових отримали необхідну допомогу безплатно.

У фармкомпанії &quot;Здоров’я&quot; привітали сім’ї першокласників

"У ці хвилюючі дні початку нового навчального року вітаємо усіх дітей та віримо, що вони виростуть гідними наших воїнів. Ми дякуємо кожному захиснику й захисниці за те, що наші школярі зможуть розпочати навчання у рідній незалежній країні. Разом ми побудуємо краще майбутнє для наступних поколінь українців", - підкреслив Олександр Доровський.

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