У фармкомпанії "Здоров’я" привітали сім’ї першокласників

У великій дружній родині працівників фармкомпанії є багато старих і нових традицій. З року в рік тут подарунками відзначають родини, чиї діти вперше підуть до школи. Цьогоріч директор компанії "Здоров'я" Володимир Новіков вручив батькам портфелі повні різного шкільного начиння.

Це одна з традицій, започаткованих Олександром Доровським, засновником ТОВ "Корпорація "Здоров’я", яку продовжують і в цей складний час. Попри війну компанія продовжує працювати, а її працівники разом з сім’ями — жити своє життя у рідному місті. Для дорослих важливо, щоб діти запам’ятали цей святковий момент, щоб їхні спогади були наповнені позитивними та радісними емоціями.



Яскраві портфелі, купа гарних зошитів і альбомів, олівці, фломастери й різні необхідні школяру речі — гарний подарунок дітям і підтримка батькам. Директор компанії "Здоров'я" Володимир Новіков побажав родинам наснаги, терпіння та цікавих спільних відкриттів.



Турбота про працівників — це лише один з напрямів соціальної відповідальності компанії. З початком війни велику увагу та значні кошти спрямовують на допомогу нашій армії. Фармкомпанія "Здоров’я" взяла на себе турботу про поранених захисників. У 2023 році майже 1 млн грн спрямували на реабілітацію воїнів у клініці Rubinko. Завдяки цьому 110 військових отримали необхідну допомогу безплатно.

"У ці хвилюючі дні початку нового навчального року вітаємо усіх дітей та віримо, що вони виростуть гідними наших воїнів. Ми дякуємо кожному захиснику й захисниці за те, що наші школярі зможуть розпочати навчання у рідній незалежній країні. Разом ми побудуємо краще майбутнє для наступних поколінь українців", - підкреслив Олександр Доровський.