Фармкомпанія "Здоров’я" та мистецький хаб Zelo допомагають дітям Харкова

Дітям з прифронтових регіонів вкрай необхідні психоемоційне розвантаження та відновлення ментального здоров’я. Тому фармкомпанія "Здоров’я" стала партнером Артцентру Zelo, щоб якомога більше дітей могли безплатно відвідувати заняття з мистецької терапії.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Протягом липня-жовтня відбулося понад 70 уроків "Ліпки з глини". Це близько 460 відвідувань.

Дехто з дітей не пропускає жодного уроку, хтось приходить час від часу, за бажанням чи потребою. Тут не має обов’язковості чи примусу, значення мають лише бажання і зацікавленість малечі.

Викладачі артцентру мають великий досвід роботи з дітьми, що побували у стресових умовах, тому до кожного підходять індивідуально. Вони допомагають страх війни, жах вибухів, холод укриттів замінити новими позитивними враженнями.

А ще Артцентр Zelo один з небагатьох, де займаються з дітками з особливими потребами. Адже їм потрібні не лише нові знання, а й нові емоції, спілкування з однолітками. За цей час заняття з ліпки 23 рази відвідали особливі дітки.

Артцентр об’єднав митців різного спрямування, тому діти Харкова мають можливість безплатно відвідувати різні види занять та обрати те, що їм найближче: малювання, гра на музичних інструментах, співи, хореографія, піщана анімація, різьблення, рукоділля, декоративно-прикладне, ораторське, циркове мистецтво, фотографія, робототехніка, фінансова грамотність. Мережа філій охоплює Харківську і Полтавську області, які прийняли найбільше дітей з окупованих територій.

За ініціативи Олександра Доровського, голови наглядової ради, фармкомпанія "Здоров’я" вже багато років допомагає багатодітним родинам і незахищеним верствам населення Харківщини. Тому компанія сама активно долучилася та привертає увагу інших до проблеми ментального здоров’я і реабілітації дітей, а також дорослих.

"Наша задача - зберегти потенціал держави. Ментально здорове суспільство збудує здорову країну. Реабілітація дітей є не менш важливою, ніж допомога армії. Ми працюємо заради Перемоги та будемо й надалі підтримувати суспільно важливі ініціативи", - зазначає голова наглядової ради компанії Олександр Доровський.