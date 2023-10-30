Фармкомпанія "Здоров’я" розповіла про програму підтримки ментального здоров’я дітей

Про це йдеться в повідомлення компанії.

Курс "Ліпка з глини" розрахований на дітей віком від 4 до 15 років і допомагає їм покращити ментальне здоров’я.

Голова наглядової ради фармкомпанії "Здоров’я" Олександр Доровський вже понад 15 років ініціює й розвиває у Харкові різни програми підтримки для багатодітних родин, незахищених верств населення. З початком війни з’явився новий напрям - збереження саме ментального здоров’я підростаючого покоління.

У цьому напрямі компанія співпрацює з Артцентром Zelo. Це об'єднання митців різного спрямування, які займаються з дітьми співами, танцями, акторською грою, різними прикладними видами мистецтва.

Також проводять заняття з йоги, кікбоксингу, комп'ютерної та фінансової грамотності, студія циркової майстерності.

За фінансової підтримки фармкомпанії "Здоров’я" проводяться заняття "Ліпка з глини". Щосереди з 14 до 17 години за адресою м. Харків, просп. Перемоги, 65г чекають усіх охочих. Для відвідування потрібна попередньо зареєструватися (лінк на форму та контакти можна знайти на сайті Арт-центру Zelo).

Взаємодія з пластичною глиною дає дітям можливість "висловити" емоції через мистецтво. Сам процес дуже заспокоює, концентрує їхні думки на творчості. А ще на уроках є спілкування з однолітками та наставником, що також розвантажує нервову систему.

Фармкомпанія "Здоров’я" звертає увагу всього суспільства на проблему ментального здоров’я і реабілітації дітей, а також й дорослих. Адже дехто не в змозі самостійно подолати емоційні й психологічні травми від російської агресії.

"Ми залишаємося поруч з Україною та українцями. Підтримуємо дітей, бо це наше майбутнє. Щодня на зв’язку з військовими, яким допомагаємо формувати власну армію дронів і закривати нагальні потреби у техніці та обладнанні. Піклуємося про захисників, що потребують реабілітації. Разом переможемо ворога й відбудуємо нашу державу", - наголошує голова наглядової ради фармкомпанії Олександр Доровський.