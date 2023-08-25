Фармкомпанія "Здоров’я" долучилися до створення свята для дітей з деокупованої частини Харківської області

Фармкомпанія "Здоров’я" разом зі своїм партнером артцентром Zelo провели розважально-рекреаційний захід для дітей і дорослих. Яскраве дійство подарувало відвідувачам емоційне розвантаження і надало заряду бадьорості.

Захід приурочили до Дня незалежності. На різних локаціях відвідувачі могли знайти собі заняття до душі: тут навчали малювати, ліпити, плести, грати в шахи.

Діти розкривали свої акторські таланти, разом співали й танцювали. Яскравим враженням стали кольорові голуби: кожен мав змогу потримати їх на руках, погодувати чи сфотографуватися.

З ініціативи Олександра Доровського фармкомпанія "Здоров’я" вже тривалий час допомагає відновлювати психо-емоційне здоров’я дітей і дорослих, що найбільше постраждали від війни.

За фінансової підтримки компанії фасилітатори артцентру Zelo щотижня проводять заняття з арттерапії, а у червні влаштовували велике святкування Дня захисту дітей.

Допомога цивільному населенню Харківщини стала одним з важливих напрямків соціальної відповідальності компанії під час війни. Адже багато дорослих і дітей не в змозі самостійно долати емоційні й психологічні травми від російської агресії.

"Ми багато допомагаємо військовим, аби скоріше настала наша Перемога. Але ж не маємо забувати й про дітей, чиє дитинство минає у цій жахливій війні. Вони - це наше майбутнє. Тому намагаємося підтримати їх, дати можливість відновити й зміцнити своє ментальне здоров’я. З нагоди свята я вітаю усіх українців з Днем Незалежності. Бажаю нам міці й стійкості. Разом ми відбудуємо нашу країну й подаруємо світле майбутнє наступним поколінням", - зазначає Олександр Доровський, голова наглядової ради фармацевтичної компанії "Здоров’я".