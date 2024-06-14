Фанати збірних Шотландії та Німеччини жорстоко побилися перед матчем (відео)

У Мюнхені між уболівальниками збірних Німеччини та Шотландії спалахнула жорстока бійка напередодні матчу-відкриття Євро-2024 . Поліція арештувала двох учасників цього дійства та, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Record .

Що сталося

Євро-2024 ще не розпочалося, а фанати вже встигли влаштувати бійку через свої футбольні вподобання.

Так, ввечері середи біля дивовижного Марієнплацу між учасниками тартанової армії та уболівальниками господарів сталася жорстока сутичка, внаслідок якої під арештом опинилися двоє найактивніших фанів.

Фото: арешт агресивних фанатів (Daily Record)

У ході з'ясування відносин використовувалися навіть стільці та келихи з пивом.

Очевидці розповідають, що німцям була не до вподоби патріотична пісня їхніх суперників "Flower of Scotland", котру гучно виконувала група людей з країни Тарану.

"Біля 21:40 у районі Марієнплац відбулася сутичка між кількома людьми. Там було близько 300 шотландських футбольних фанатів. Двоє з них були сильно п'яними. У ході сутички ніхто не постраждав. Обидва були заарештовані, а зараз їм погрожує кримінальна справа за нанесення тяжких тілесних ушкоджень", повідомляє поліція Мюнхена.

Фото: прибуття поліції на місце події (Daily Record)

Нагадаємо, що вже у п'ятницю, 14 червня, о 22:00 пролунає стартовий свисток у матчі-відкритті на Євро-2024, де на "Альянц-Арені" зустрінуться збірні Шотландії та Німеччини.