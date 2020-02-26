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Евровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса: что будет с Go_A

STYLERТелешоу    26.02.2020 - 16:03
Евровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса: что будет с Go_A
Евровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Евровидение 2020, скорее всего, не состоится из-за вспышки коронавируса в Европе

Евровидение 2020 под угрозой срыва из-за коронавируса 2019-nCov. С таким заявлением выступил известный вирусолог Аб Остерхаус из Нидерландов, где и должен с 12 по 16 мая пройти конкурс.

По словам врача, власти не смогут контролировать распространение вируса, если в Роттердам в один момент поедут десятки тысяч людей с разных уголков мира.

"Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003 году", - добавил врач.

В то же время, администрация города-хозяина Евровидения 2020 заявила, что власти внимательно следят за всем и "готовы ко всем возможным рискам и угрозам". Чиновники при этом отмечают, что в настоящее время "слишком рано комментировать возможные сценарии".

А вот представитель Евровидения Дэнни Вормер заявил, что решение о проведении конкурса будет основываться на рекомендациях Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды, а не ориентироваться на слова рядового хотя и очень авторитетного вирусолога.

"Этот человек, несомненно, хорош в своей работе, но мы следуем RIVM. Если они скажут, что есть конкретная угроза, то мы примем меры. Сейчас слишком рано", - сказал Вормер.

Отметим, что если эпидемия коронавируса не стихнет, то Евровидение 2020 все равно состоится. Скорее всего, конкурс пройдет или в телевизионной студии, или при пустой арене.

Таким образом, украинская группа Go_A в любом случае примет участие в песенном конкурсе. Поэтому не нужно бояться, что Украина и в этом году не будет представлена на Евровидении.

Напомним, что недавно вокруг Евровидения 2020 разгорелся скандал. Украинского представителя группу Go_A "разнесли" за песню про Ванюшу.

Позже, правда, музыканты ответили своему "обидчику" - Тарасу Тополе, который набросился на них с критикой после Нацотбора на Евровидение 2020.

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