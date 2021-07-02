Европейские ученые поделились рекомендациями как лучше лечить пациента после инсульта

Европейские ученые разработали руководство (рекомендации) для медикаментозного лечения острого ишемического инсульта в первые 7 дней после заболевания с тем, чтобы сократить число смертности от этого заболевания.

Примечательно, что данные Рекомендации в своей практике могут применять не только доктора Европейского союза, но и доктора всех стран мира. Украина наряду со всеми странами также может применять это Руководство, так как Украинская Ассоциация неврологов, психиатров и наркологов является членом Европейской Академии Неврологии.

Две самых больших и влиятельных в Европе структур - Европейская Академия Неврологии (EAN) и Европейская Федерация Нейрореабилитация (EFNR) разработали клинические Руководства по фармакологической поддержке пациента в процессе ранней реабилитации после острого ишемического инсульта.

По мнению ученых данные иссделований помогут в борьбе с болезнью предотвратить высокую смертность пациентов в послеинсультный период.

По сообщению Ассоциаций Руководства были разработаны по системе оценки доказательной базы GRADE с использованием системы поиска PubMed, Cochrane Library, Embase, методом анализа исследований по фармакологическому вмешательству в процесс реабилитации после инсульта в первые 7 дней (включительно), проведенного совместно с нейрореабилитацией.

После анализа 17 969 уникальных записей в базе данных (всего использовано 57001 оригинальных выходных результатов) эффективными для ранней нейрореабилитации после острого ишемического инсульта оказалось только 2 препарата. Согласно тексту Рекомендаций это препарат Церебролизин (30 мл) и Циталопрам (20 мг).

Согласно англоязычному варианту текста Руководства эффективными из длинного списка препаратов оказалось всего лишь несколько.

Фармакологический агент Суточная дозировка Рекомендации Амфетамин Церебролизин Циталопрам Декстроамфетамин Di-Huang-Yi-Zhi Флуоксетин Литий MLC601 Інгибиторы 5-фосфодиестеразы Селегилин 5 мг, 10 мг 30 мл 10 мг 20 мг 10 мг 36 г 20 мг 600 мг 1200 мг 6 мг 5 мг Не рекомендовано Рекомендовано Не рекомендовано Рекомендовано Не рекомендовано Не рекомендовано Не рекомендовано Не рекомендовано Не рекомендовано Не рекомендовано Рекомендації відсутні

Заболевание острый ишемический инсульт ежегодно диагностируется 15 млн человек по всему миру, а 5,7 млн человек умирает в после инсультный период.

Врачи-ученые констатируют, что следуя рекомендациям доказательной медицины у докторов есть все шансы не только сохранить жизнь пациенту, но и восстановить утраченные функции организма.

Согласно законодательству Украины и Европейского Союза украинские врачи могут использовать данные Руководства при лечении данного заболевания.