"Это страшно, бегите к врачам": Анастасия Приходько призналась о пережитой болезни

По словам певицы и судьи шоу "Співають всі" на канале "Украина", ее вынудили отказаться от еды... замечания друзей.

"Я была немного полненькая, надо было ходить втягивать живот, был второй подбородок, с которым я всю жизнь борюсь. Много было друзей, которые говорили, что живот висит, втяни живот. Начала дробное питание, по чуть-чуть, дошло до отвращения к еде, начало тошнить от нее. На весах было 47-48. Я поняла, что могу два дня не есть, пить воду, съесть капусту, когда привычка срабатывала, что что-то нужно съесть. Психолог сказала, что у меня начальная версия анорексии", - сказала 34-летняя певица в видеообращении.



"Когда воды и капустного листа тебе хватает на несколько дней, а любимая еда вызывает тошноту и отвращение - это страшно! Я это прошла и знаю, что похудеть - это тяжело. Но, набрать вес - это еще сложнее! Анорексия - бич нашего времени, психическое расстройство, с которым справиться крайне сложно. Тебе все время кажется, что у тебя лишний вес, даже тогда, когда его нет и в помине. Но мозг думает обратное. Ты не можешь позволить себе съесть лишнее. А потом организм перестает воспринимать еду в принципе и начинаются страшные необратимые процессы", - продолжила Настя.

Вылечиться Приходько помогло общение с мамой, а сейчас она поддерживает форму с помощью спорта.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Дала певица и совет всем девушкам, призвав "никогда не слушать, что вы некрасивы и вам срочно нужно худеть, чтоб получить что-то недосягаемое".

"Не бегите за мнимыми идеалами, не создавайте иллюзорных кумиров, особенно, в эпоху блогерства, когда чтоб быть красивым достаточно просто хорошую позу, свет или просто инста-фильтр. Картинка - это не настоящая жизнь! Ищите себя! Если у вас уже есть проблемы, бегите к врачам, не стесняйтесь попросить помощи у близких. Вы сами в ответе за свою жизнь! Берегите себя", - написала артистка.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)