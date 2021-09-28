"Це страшно, біжіть до лікарів": Анастасія Приходько зізналася про пережиту хворобу

За словами співачки і судді шоу "Співають всі" на каналі "Україна", її змусили відмовитися від їжі... зауваження друзів.

"Я була трохи повненька, треба було ходити втягувати живіт, був друге підборіддя, з яким я все життя борюся. Багато було друзів, які говорили, що живіт висить, втягни живіт. Почала дробове харчування, потрохи, дійшло до відрази до їжі, почало нудити від неї. На вагах було 47-48. Я зрозуміла, що можу два дні не їсти, пити воду, з'їсти капусту, коли звичка спрацьовувала, що щось потрібно з'їсти. Психолог сказала, що у мене початкова версія анорексії", - сказала 34-річна співачка у відеозверненні.



"Коли води і капустяного листа тобі вистачає на кілька днів, а улюблена їжа викликає нудоту і огиду - це страшно! Я це пройшла і знаю, що схуднути - це важко. Але, набрати вагу - це ще складніше! Анорексія - бич нашого часу, психічний розлад, з яким впоратися вкрай складно. Тобі весь час здається, що у тебе зайва вага, навіть тоді, коли її немає і в помині. Але мозок думає зворотне. Ти не можеш дозволити собі з'їсти зайве. А потім організм перестає сприймати їжу в принципі і починаються страшні незворотні процеси", - продовжила Настя.

Вилікуватися Приходько допомогло спілкування з мамою, а зараз вона підтримує форму за допомогою спорту.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Дала співачка і пораду всім дівчатам, закликавши "ніколи не слухати, що ви негарні і вам терміново потрібно худнути, щоб отримати щось недосяжне".

"Не біжіть за уявними ідеалами, не створюйте ілюзорних кумирів, особливо, в епоху блогерства, коли щоб бути красивим досить просто хорошої пози, світла або просто інста-фільтру. Картинка - це не справжнє життя! Шукайте себе! Якщо у вас вже є проблеми, біжіть до лікарів, не соромтеся попросити допомоги у близьких. Ви самі відповідальні за своє життя! Бережіть себе", - написала артистка.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)