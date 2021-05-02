Это мясо совершенно не подходит для шашлыка: не делайте такую ошибку
Шеф-повар рассказал, что большей частью успеха шашлыка является правильный выбор мяса для жарки. Как найти идеальный кусок для приготовления первоклассного мясного блюда на углях - читайте далее в нашем материале.
Об этом пишет АиФ.
Какое мясо нельзя брать для шашлыка
Шеф-повар говорит, что не подойдет та часть, которая больше всего задействована при жизнедеятельности животного:
- грудинка,
- пашина,
- задняя нога,
- голяшка,
- лопатка.
Из них можно делать фарш или тушить, а вот на шашлык они не пойдут, даже если долго мариновать.
Для приготовления шашлыка нужно выбирать кусок мяса с достаточным количеством жировых прослоек.
Свинина
Возьмите окорок, лопатку, корейку. Лучшим выбором станет ошеек с равномерными прослойками жира для получения сочного шашлыка.
Баранина
Выбирайте мясо молодого животного - оно не имеет резкого запаха. Идеальным будет кусок розового цвета без желтизны (это признаки старого мяса, как и темно-красный цвет).
Курица
Лучше всего подойдет бедро, голень, крыло. Здесь дело в кости, благодаря которой мясо получится сочным и вкусным.
Правильно нарежьте мясо равномерными кусочками и обязательно поперек волокон. Толщина каждого кусочка должна быть, как два спичечных коробка сложенных вместе.
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