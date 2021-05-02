Это мясо совершенно не подходит для шашлыка: не делайте такую ошибку

Шеф-повар рассказал, что большей частью успеха шашлыка является правильный выбор мяса для жарки. Как найти идеальный кусок для приготовления первоклассного мясного блюда на углях - читайте далее в нашем материале.

Какое мясо нельзя брать для шашлыка

Шеф-повар говорит, что не подойдет та часть, которая больше всего задействована при жизнедеятельности животного:

грудинка,

пашина,

задняя нога,

голяшка,

лопатка.

Из них можно делать фарш или тушить, а вот на шашлык они не пойдут, даже если долго мариновать.

Для приготовления шашлыка нужно выбирать кусок мяса с достаточным количеством жировых прослоек.

Свинина

Возьмите окорок, лопатку, корейку. Лучшим выбором станет ошеек с равномерными прослойками жира для получения сочного шашлыка.

Баранина

Выбирайте мясо молодого животного - оно не имеет резкого запаха. Идеальным будет кусок розового цвета без желтизны (это признаки старого мяса, как и темно-красный цвет).

Курица

Лучше всего подойдет бедро, голень, крыло. Здесь дело в кости, благодаря которой мясо получится сочным и вкусным.

Правильно нарежьте мясо равномерными кусочками и обязательно поперек волокон. Толщина каждого кусочка должна быть, как два спичечных коробка сложенных вместе.