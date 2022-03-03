Еще одно военное преступление: РФ использует санитарные машины для перевозки оружия (видео)
Российские оккупанты используют санитарные машины для перевозки боеприпасов по Украине, хотя это противоречит 34 статье Женевской конвенции. Таким образом, РФ совершает очередное военное преступление.
Видео доказательство циничного поступка россиян опубликовали в Twitter.
"Враг пришел на нашу землю подло и коварно, прячась за санитарными машинами. Загляните, что они возят в этих машинах. Они покидают своих раненых и убитых солдат, но наполняют санитарные машины боеприпасами", - говорит автор видео.
На видео видно, что российская "скорая" под завязку забита осколочно-фугасными снарядами для гаубиц и САУ 2С1 "Гвоздика".
#Ukraine: More abandoned supply vehicles, including a fuel tanker & truck marked up as an Ambulance; but actually containing quantities of 3VOF6 122 mm HE reduced charge rounds for use with the D-30 howitzer and the 2S1 2S1 Gvozdika SPG.— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 3, 2022
(Thank You @blueboy1969 for assistance) pic.twitter.com/olBfNvYk0l
В комментариях к видео, в том числа и военные эксперты, отмечают, что теперь Украина "больше не обязана пропускать и защищать российские военные санитарные машины, поскольку теперь есть основания полагать, что они используются для перевозки боеприпасов для убийства мирного населения".
Напомним, что 34 статья Женевской конвенции гласит, что защита и пропуск санитарного транспорта "могут быть игнорированы, если машины используются для совершения, помимо их гуманитарных обязанностей, действий, наносящих ущерб противнику".
Тем временем украинцев предупредили о начале очередной информационной кампании оккупанта.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!