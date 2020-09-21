Эпидемиолог объяснила, почему в Украине растет заболеваемость коронавирусом

Врач объяснила, почему в Украине растет количество больных с COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Специалист назвала причины роста количество больных с COVID-19

В Украине ежедневно фиксируется от двух до трех тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент в стране активных больных уже около 100 тысяч человек. Врач-эпидемиолог из Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк рассказала, почему в Украине растет количество больных.

Она отметила, что уровень заболеваемости стал выше, а вместе с тем расширился круг контактных людей. Однако этот процесс был прогнозированным для специалистов.

"Мы видим рост заболеваемости, это факт. С одной стороны, это довольно прогнозированный эпидпроцесс, который сложно в один день остановить. Выше уровень заболеваемости, соответственно, шире круг контактных людей, среди них новые случаи заболевания, и так далее. Сегодня остается только работать с контактными людьми и придерживаться карантинных мероприятий, которых мы на самом деле не придерживаемся. В обществе ослабилось ощущение, что это необходимо и важно. Даже сегодня в транспорте я ехала и слышала комментарии, что пора снимать эти маски, они все надоели", - рассказала Сояк в комментарии для канала "Украина 24".

Она добавила, что распространение заболевание зависит от самих людей и каждый украинец может принять меры, чтобы снизить риск заражения.

"Каждый человек может принять те меры, которые от него зависят. Если человеку, сообщили, что он был в контакте с тем, кто заболел, он должен соблюдать самоизоляцию, находиться дома, обратиться к семейному врачу и не выходить на улицу, на работу и так далее. Но я думаю, что в связи со многими факторами с этим есть определенные трудности. Наверное, нужен больший контроль со стороны исполнительных органов. После того, как человек получил отрицательный тест, считается не заразным, так как в его верхних дыхательных путях нет РНК вируса. Он может спокойно выходить на работу, на улицу и куда еще нужно", - объяснила специалист.

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