Емінем на екрані: топ-6 фільмів, в яких репер міг зіграти головну роль

17 жовтня святкує свій день народження легендарний репер Емінем - артист, який змінив хіп-хоп індустрію і став культовою фігурою у світі музики. Однак його талант не обмежується лише римами та бітом. Після успіху у фільмі "8 миля", де він зіграв головну роль, багато хто уявляв його в різних кінообразах.

У цей день РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку фільмів, в яких Емінем міг би блиснути на великому екрані, але відмовився.

Елізіум: Рай не на Землі (2013)

Спочатку головну роль запропонували Ніндзя з гурту Die Antwoord, який, незважаючи на свою любов до фільму "Район №9" (2009), відмовився від участі. Після цього пропозиція надійшла Емінему, який виявив інтерес до проекту, але поставив умову - зйомки мають відбуватися в Детройті.

Оскільки режисер не зміг виконати цю вимогу, Емінем також відмовився. У результаті Ніл Бломкамп продовжив кастинг і в кінцевому підсумку вибрав Метта Деймона.

Лівша (2015)

Спочатку планувалося, що головну роль у фільмі Антуана Фукуа "Лівша" виконає Емінем, і виробництво навіть було запущено. Однак зйомки довелося зупинити, оскільки Емінем вирішив сконцентруватися на своїй музичній кар'єрі. У підсумку роль перейшла до Джейка Джилленхола. Незважаючи на це, Емінем все ж зробив свій внесок у створення фільму, виступивши як композитор.

Боєць (2010)

Роль Діккі Еклунда у фільмі "Боєць" могла дістатися Метту Деймону або Бреду Пітту, але в підсумку її віддали Крістіану Бейлу, який пізніше отримав за неї премію "Оскар". До того, як Бейл був обраний, Марк Волберг пропонував цю роль Емінему, проте репер відмовився.

Тренувальний день (2001)

Емінему запропонували зіграти поліцейського-новобранця Джейка Гойта, але він відмовився через роботу над фільмом "8 миля" (2002). Зрештою цю роль виконав Ітан Гоук, який пізніше був номінований на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану. Водночас Емінем наступного року отримав премію Американської Академії за найкращу пісню ("Lose Yourself") до фільму "8 миля".

Форсаж (2001)

Перед тим як на роль Брайана О'Коннора обрали Пола Вокера, на цю роль претендували Марк Волберг, Крістіан Бейл і Емінем. Репер відмовився від участі у "Форсажі" з тієї ж причини, з якої відхилив і "Тренувальний день".

Ворогуючі банди (Rival Gangs)

Одного разу Емінем відхилив пропозицію про роль, за яку йому пропонували 8 мільйонів доларів, оскільки він вважав сценарій недостатньо жорстким. За рекомендацією 50 Cent йому запропонували роль у кримінальному фільмі, в якому дві зірки хіп-хопу мали зіграти лідерів двох ворогуючих банд у Детройті.

50 Cent був вельми здивований тим, що його друг відмовився від участі в проєкті.