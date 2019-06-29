Элтон Джон сделал громкое заявление о Путине: все подробности

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии – все подробности (коллаж РБК-Украина)

Элтон Джон считает, что Владимир Путин преследует членов ЛГБТ-сообществ

Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в лицемерии из-за его слов о том, что в рамках российского государства нет преследования членов ЛГБТ-сообщества. Об этом певец написал на собственной странице в Instagram.

"Уважаемый Президент Путин! Я был глубоко расстроен, когда прочитал ваше недавнее интервью в Financial Times. Я решительно не согласен с вашим мнением о том, что политика мультикультурализма и сексуального многообразия в нашем обществе устаревшая. Я нахожу двуличие в вашем комментарии, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". И все же, российские прокатчики решили подвергнуть мой фильм "Рокетмен" жесткой цензуре, удалив все упоминания о том, что я обрел истинное счастье благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей. Мне это кажется лицемерием", - написал музыкант.

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии – все подробности (фото: instagram.com/eltonjohn)

Он также отметил, что гордится правительством западных стран.

"Я горжусь тем, что живу в той части мира, где правительство эволюционировало и признало универсальное право человека любить кого угодно. И я искренне благодарен за продвижение в правительственной политике, которая позволила и юридически поддержала мой брак с Дэвидом. Это принесло нам и огромное утешение, и счастье. С уважением, Элтон Джон", - подытожил музыкант.

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии – все подробности (скриншот: instagram.com/eltonjohn)

Ранее Путин в интервью Financial Times заявлял, что на Западе россиян представляют, как гомофобов, хотя в России "ничего не имеют против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией".

Интересно, что до этого легендарный Элтон Джон раскритиковал россиян.

Также мы писали, что любимому актеру Путина "светит" тюрьма за критику России.

До этого Путин в контексте Солсбери заявил о необходимости наказывать предателей.