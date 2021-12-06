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Эктор Хименес-Браво сделал заявление о своей сексуальной ориентации: это лучше, чем быстрее жениться

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 09:23
Эктор Хименес-Браво сделал заявление о своей сексуальной ориентации: это лучше, чем быстрее жениться Фото: Эктор Хименес-Браво сделал откровенное признание (instagram com hectorjimenezbravo)
Автор: Людмила Жукова

Эктор Хименес-Браво - известный кулинар колумбийского происхождения. 49-летний судья МастерШеф до сих пор не женат и у многих украинцев это вызывает недоумение. Люди считают, что Эктору просто не нравятся женщины.

В программе "Светская жизнь" колумбиец прокомментировал слухи о себе.

Эктору скоро 50

"Я не переживаю по этому поводу. Если люди хотят поговорить о том, что происходит в моей кровати, то это их проблема, а не моя. Семья, жена, дети будут тогда, когда на это будет правильный момент. Это лучше, чем идти быстро жениться и рожать детей, потому что мне уже 50 лет. Нет!" – отметил он.

14 января Эктору будет 50 лет и он собирается праздновать юбилей. В планах Эктора закатить пышную вечеринку и отметить этот день как следует. По словам повара, он чувствует себя на 25 лет.

"Многие мужчины волнуются из-за 50-летия. Я не волнуюсь, потому что я еженедельно хожу в спортзал. Я чувствую себя не на 50, а на 25 лет", – признался он.

Повар продолжает эпатировать

На своих страницах в соцсетях повар продолжает подогревать интерес к своей персоне. Он пишет неоднозначные посты, а также публикует откровенные фото. Например, такие.

Эктор Хименес-Браво сделал заявление о своей сексуальной ориентации: это лучше, чем быстрее жениться

Эктор Хименес-Браво сделал заявление о своей сексуальной ориентации: это лучше, чем быстрее женитьсяЭктор Хименес-Браво публикует откровенные фото (Instagram)

Как мы ранее писали, Эктор Хименес-Браво признался о драме в своей семье.

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Эктор Хименес-Браво
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