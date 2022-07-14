Эксперты рассказали, действительно ли полезно есть морскую капусту

Морская капуста - это водоросль ламинария, которая стала любимым продуктом многих людей. По содержанию полезных веществ ламинария опережает большинство овощей и фруктов.

Какая польза морской капусты

Как известно, ламинария богата йодом, в салатах из морской капусты содержится от 290 до 480 мкг йода - это в два раза больше дневной нормы для человека. Йод помогает вырабатывать гормоны щитовидной железы и поддерживать здоровый метаболизм.

Также из 100 граммов морской капусты можно получить около 30% дневной нормы магния, в 17% кальция и 16% - железа.

К тому же капуста помогает контролировать уровень сахара и работу пищеварительной системы.

В ламинарии также много клетчатки. Медики рекомендует взрослым употреблять около 18 г клетчатки в день. Это поможет работе кишечника и позволяет оставаться сытым дольше.

Некоторые соединения, содержащиеся в водорослях, могут замедлять течение рака молочной железы или кишечника.

Однако, несмотря на полезные свойства, морская капуста может навредить.

Польза морской капусты (freepik)

Чем вредна морская капуста

Морская капуста богата йодом. Однако, это может стать потенциальной проблемой. Врачи рекомендует ежедневно употреблять 140 мкг йода, а прием добавок ограничить 500 мкг в сутки. Высокое потребление йода может привести к проблемам с щитовидной железой.

Также если за раз принять много йода, то это приведет к жжению во рту и горле, боли в желудке, повышенной температуре, тошноте, рвоте и диарее. Однако, чтобы вызвать такие симптомы, нужно съесть по меньшей мере несколько банок морской капусты.

Кроме того вред может нанести не сама морская капуста, а ингредиенты готового продукта. Например, часто в салаты с морской капустой производители добавляют соль, сахар, уксус и масло.

Морскую капусту употребляют в любом виде. Сухую ламинарию можно добавлять в большинство блюд, а из сырой готовят разнообразные салаты.

Чтобы получить суточную норму йода, достаточно 2 столовые ложки сухой ламинарии. 1 чайная ложка сухой морской капусты перед едой уменьшает аппетит, что способствует похудению.