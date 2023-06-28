Екологи зробили прогноз, чи відновиться рівень води у Каховському водосховищі після теракту росіян
Після підриву армією РФ Каховської ГЕС рівень води у водосховищі впав до мінімального. При цьому є припущення, що колишня водойма електростанції перетвориться на річку.
Таку думку висловили науковці НАН України.
Європейське космічне агентство надало науковцям Українського гідрометеорологічного інституту спектрозональні знімки території Каховського водосховища.
Спеціальні світлини дозволяють виокремити площі, залиті водою, від суходолу, з високим ступенем точності. Маючи ці дані, дослідники помітили, що на місці Каховського водосховища є численні дрібні та більші водойми.
Усі джерела води, які залишилися на місці Каховського водосховища (фото: nas.gov.ua)
Менші не варто враховувати, оскільки вони ніяк не сполучені з іншими водоймами та руслом Дніпра, тому швидко пересохнуть.
Однак більші водойми, сполучені з основним руслом або з'єднані з протоками, тобто ці залишки водосховища є глибшими.
Якщо оцифрувати ці відносно великі водойми, а також ті з них, які мають сполучення з руслом річки, можна порахувати їх площу. Станом на 20 червня вона становить 509,23 квадратних кілометри - приблизно 6% площі водосховища.
Це, звісно, в рази менша територія, ніж займало водосховище, проте наразі ми спостерігаємо формування, а точніше, відновлення русла Дніпра, переконані в НАН.
Фіолетовим виділено русло річки Дніпро, яке наповнюється водою (фото: nas.gov.ua)
Науковці зазначають, що більша частина водосховища у засушливий період року пересихатиме, у вологий - знову наповнюватиметься водою.
Ті 6% площі, яка зайнята руслом, певним чином вказує на залишкові характеристики водосховища. У підсумку формування чіткого русла говорить про утворення річки на місці Каховського водосховища.
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