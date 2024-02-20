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Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)

Вівторок 20 лютого 2024 12:58
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Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото) На продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У США на аукціоні продають спортивний універсал Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG "The Mallet" 1988 року випуску. Автомобіль було випущено в єдиному екземплярі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт RM sothebys

Що відомо про авто

Робота над проєктом Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG розпочалася у 1987 році. Тоді керівнику AMG у Північній Америці Річарду Буксбауму доручили створити заряджений універсал з двигуном V8 на замовлення багатого клієнта.

Відомо, що автомобіль заснований на моделі Mercedes-Benz E-Class (S124). На авто встановили 16-дюймові колісні диски (пізніше були замінені на 17-дюймові диски) і внесено безліч інших покращень.

Кузов пофарбували у чорний колір та встановили чорну решітку радіатора.

Пізніше Буксбаум купив цей універсал та оснастив автомобіль диференціалом з самоблокуванням від седана S-Class і вніс деякі інші зміни.

Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG "The Mallet" 1988 року випуску (фото: rmsothebys.com)

Як виглядає салон машини

В інтер'єрі розміщено сім сидінь, два з яких знаходяться у багажнику. У внутрішній обробці присутні шкіра та дерево.

Mercedes-Benz оснащений 6,0-літровим атмосферним двигуном V8, потужністю 315 к.с. і 434 Нм.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,7 секунди. Максимальна швидкість становить 246 км/год.

Торги пройдуть з 1 по 2 березня та планують отримати за лот від 300 000 до 400 000 доларів.

Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)Єдиний екземпляр: на продаж виставили унікальний Mercedes-Benz 80-х (фото)Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG "The Mallet" 1988 року випуску (фото: rmsothebys.com)

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