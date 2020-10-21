Два этих напитка помогают диабетикам: снижают риск смерти на 63%

Зеленый чай и кофе рекомендуются людям с диабетом (фото: pixabay.com)

Зеленый чай и кофе помогают людям с диабетом быть более здоровыми

Людям с диабетом очень полезны такие напитки, как зеленый чай и кофе. Вместе с эффектом похудения они помогают избежать риска смерти от заболевания на 63%. Об этом сообщили японские ученые, которые провели исследования больных и этих напитков, пишет издание Scitechdaily.

В исследовании участвовали 4 923 жителя Японии — 2790 мужчин и 2133 женщины. Их средний возраст был примерно 66 лет. У всех участников диагноз диабет второго типа был поставлен минимум пять лет назад.

Специалисты установили, что если пить около четырех чашек зеленого чая в день и две чашки кофе - то риск избежать смерти равен 63%.

Эксперты уверяют, что зеленый чай и кофе полезны для здоровья из-за различных биологически активных соединений, содержащихся в них.

Диетологи уже давно сообщали, что в зеленом чае содержится несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, в том числе фенолы, теанин и кофеин. Кроме того, в кофе содержится множество биологически активных компонентов, включая фенолы.

Ученые пока что не исключают того факта, что, возможно, кофе с зеленым чаем в комплексе дает такой поразительный эффект.

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