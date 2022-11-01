Дуже рідкісна хвороба: українські лікарі вперше зробили операцію на аневризмі ворітної вени

У Львові лікарі вперше прооперували пацієнтку, у якої діагностували аневризму ворітної вени. Це захворювання дуже рідкісне і за останні 70 років у всьому світі виявили таку аневризму лише 190 разів. Раніше українські лікарі таких операцій не робили.

Три місяці тому Людмила Маржина із Хмельницької області відчула гострий біль у сфері правого підребер'я. Будь-які рухи приносили сильний дискомфорт.

Людмила звернулася до сімейного лікаря, і той відправив її на комп'ютерну томографію. Обстеження показало, що у жінки дуже рідкісне захворювання – аневризм ворітної вени.

Це патологічне розширення портальної вени, у якому кров відтікає з кишечника і потрапляє у печінку. У цьому випадку лікарів шокував також розмір судини пацієнтки - 5 на 6 см.

Людмила довго шукала фахівців, які б позбавили її від болю та медичний заклад. Ситуація ускладнювалася тим, що в Україні таких операцій не робили й в усьому світі було зафіксовано лише 190 випадків аневризми ворітної вени.

У вересні жінка приїхала до Львова до лікарів лікарні святого Пантелеймона. Там їй провели обстеження та повторне КТ. Вердикт лікарів – операція, оскільки без втручання аневризма могла затромбуватися чи розірватися. Зваживши всі за та проти, лікарі вирішили провести операцію.

Складність полягала ще в анатомічному розташуванні - в тій області знаходяться життєво важливі структури і їх пошкодження може стати фатальним для пацієнта.

Але, попри всі труднощі, хірурги впоралися зі складним завданням, успішно видалили аневризму та виконали пластику ворітної вени. На всю операцію пішло понад дві години.

Післяопераційний період у Людмили пройшов без ускладнень і вже наступного дня її перевели до звичайної палати у відділенні судинної хірургії. Нині Людмила почувається добре і вже вирушила додому.