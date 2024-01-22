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Дружина Бєднякова зробила відверту заяву про Зеленського: що вона думає про президента

Понеділок 22 січня 2024 17:43
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Дружина Бєднякова зробила відверту заяву про Зеленського: що вона думає про президента Коротка розповіла про Зеленського (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Актриса та дружина ведучого Андрія Бєднякова Настя Коротка розповіла, що думає про президента України Володимира Зеленського. Колись вона знімалася із ним у фільмі "Я, ти, він, вона", який вийшов на екрани у 2018 році.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), спогадами про співпрацю з Зеленським Коротка поділилася в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Що дружина Бєднякова думає про Зеленського

Коротка пригадала, яким був Зеленський декілька років тому. Тоді вона побачила його "крутою людиною.

"Він підлаштовується під ту реальність, яка зараз в нас є. Є люди з "галочкою", от як "галочка" в Інстаграмі, знаєш, такі особливі люди. Якщо всі інші оце просто купують ці "галочки", а от він реально з "галочками", - заявила дружина Бєднякова.

"Він дуже крута людина. Знову ж таки, так як я спілкувалась на той момент, я бачила, що він вмів навколо себе створити обстановку. Він клей, який може склеїти, зробити, створити такий навколо себе Всесвіт", - додала вона.

Дружина Бєднякова зробила відверту заяву про Зеленського: що вона думає про президентаЗеленський та Коротка знімалися в одному фільмі (скріншот)

За словами дружини Бєднякова, під час зйомок Зеленський до усіх гарно ставився. Це стосувалося, як стверджує Коротка, і прибиральниць, і акторів.

"Таких людей дуже мало, якщо чесно. Так як він спілкувався зі всіма на рівних, тобто не було в нього прибиральниць... Всі його обожнювали, тобто енергія в людини така. Чому його всі обожнювали? Тому що він людей приймає", - пригадала Коротка.

Окрім цього, дружина Бєднякова розповіла, що у минулому Зеленський "дуже погано читав українську мову, але він продовжував читати, його це не зупиняло".

Раніше ми вже розповідали, що дружина Бєднякова пригадала останні хвилини життя його матері.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Астаф'єва заговорила про проблеми зі здоров'ям.

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