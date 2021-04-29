"Дом дракона": все детали приквела "Игры престолов" от HBO
Компания HBO объявила о старте производства "Дома дракона" - многосерийного приквела культового сериала "Игра престолов".
Как пишет ВВС, "Дом дракона" начали снимать в Корнуолле.
О чем сериал
События нового сериала развернутся за много лет до событий "Игры престолов", когда королевский дом Таргариенов находился на пике своего могущества.
В основу сюжета легла книга Джорджа Мартина "Пламя и кровь". После смерти старого короля принц и принцесса Таргариен начнут борьбу за трон, и каждого наследника поддержит своя партия сподвижников. Это приведет к началу гражданской войны на Вестеросе, известной как "Танец драконов".
Также представлен актерский состав:
- Эмма Д'Арси сыграет принцессу Рейнир Таргариен;
- Стив Туссен - Корлис Велариона или Морского Змея;
- Пэдди Консидайн - короля Визериса и Таргариена;
- Мэтт Смит - принца Дэймона Таргариена;
- Оливия Кук - Алисенту Хайтауэр;
- Рис Иванс - Отто Хайтауэра.
Что еще известно?
В первом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера сериала состоится в 2022 году. Музыку для него напишет композитор "Игры престолов" Рамин Джавади.
Смит и Д'Арси на первых фото со съемок (twitter.com/Readibly)
Раньше было подтверждено имя только одного актера, который снимется в приквеле саги.
Напомним, умерла британская актриса Дайана Ригг, прославившаяся благодаря "Игре престолов" и роли "девушки Бонда".