Доллар может пересечь отметку 30: прогноз аналитиков

Курс доллара в Украине (иллюстративное фото)

Аналитики рассказали, каким может быть курс доллара в 2020 году

Курс доллара в 2020 году в Украине может существенно вырасти. Об этом говорят аналитики.

В частности, Владимир Позний отмечает, что прогноз на следующий год в значительной степени зависит от развития ситуации в мировой экономике.

"Благоприятный сценарий будет реализован, если мировая экономика продолжит постепенное ускорение, а показатели роста ВВП Украины будут соответствовать ожиданиям МВФ - выше 3%. В этом случае доллар-гривна продолжит курсировать в диапазоне 25-28", - рассказал эксперт в комментарии Styler.

При этом Позний озвучил и менее утешительный прогноз.

"Более экстремальный сценарий предполагает эскалацию торговых войн и неконтролируемое распространение их последствий на мировые рынки. В данном случае доллар-гривна может не только пересечь отметку 30, но и закончить год вблизи 35", - сказал аналитик.

Банкир и финансист Станислав Лисянский рассказал, что в соответствии с прогнозами Нацбанка и Минфина, девальвация ниже 28 грн за 1 доллар в 2020 году не ожидается.

По словам эксперта, только кардинальное изменение настроений нерезидентов, внешняя конъюнктура рынков и геополитическая ситуация могут изменить плановый прогноз украинского правительства.

Курс доллара в Украине (иллюстративное фото)