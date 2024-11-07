"Дочка каже, що з нами нічого не станеться, я їй вірю": історія Олі Полякової у Музеї "Голоси Мирних"

Співачка Оля Полякова до останньої миті не вірила, що почнеться повномасштабна війна — думала, що це байки. На початку вторгнення втратила життя однокласниця її доньки і Оля миттєво прийняла рішення: рятувати дітей. Молодша дитина розлуку з домом сприйняла, як зраду. Історія Олі Полякової увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Я - співачка, яка гастролює - виїхала без мікрофона, без комп'ютера. В мене навіть в голові не було, що якось треба буде себе годувати. Я просто бігла у тваринному жаху - дітей на спину посадила і везла", - розповідає Оля Полякова Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Зараз вся родина разом. Старша донька повернулася через рік і поступила до одного з вітчизняних вишів. Молодша ж проживала вимушену розлуку з родиною вкрай болісно. Після слів дитини "мама, ви всі повернулися, а мене залишили" Оля попросила в неї вибачення.

"Вона знову стала нормально спати, хоча чує, як літають дрони і як їх збивають. Я кажу: "Аліса, ти не боїшся?". Вона відповідає: "Не боюсь нічого, аби бути вдома. З нами нічого не станеться." Я їй вірю", - зізнається Оля Полякова.

Її історія із перших вуст - тут.

Історія співачки Олі Полякової увійшла до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 120 тисяч історій.