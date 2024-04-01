Добринін неоднозначно прокоментував чутки про свою гомосексуальність
Останнім часом про особисте життя телеведучого Нікіти Добриніна ходить чимало пліток. Зокрема, прихильників хвилює питання його нібито гомосексуальної орієнтації. Блогер вирішив прокоментувати ці чутки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для програми "У ліжку".
Чи правда, що Нікіті Добриніну подобаються чоловіки
Коментуючи плітки про свою сексуальну орієнтацію, телеведучий зізнався, що йому подобається подобатись, і неважливо, жінкам чи чоловікам.
"Я скажу так, мені подобається подобатися абсолютно різним людям, і хлопцям і дівчатам", - сказав Добринін.
На запитання про те, чи цікавлять його представники сильної статі, він також відповів неоднозначно.
"Я поважаю і жінок і чоловіків, і тому не буду відповідати, знаєш, якимись провокативними відповідями на провокативні запитання", - додав ексчоловік Даші Квіткової.
До слова, чутки про гомосексуальність телеведучого почали ширитися після чергового випуску на YouTube-каналі оглядача українського шоу-бізнесу Богдана Беспалова.
Так, блогер припустив, що Добринін дуже приховує бісексуальність, адже дбає про свій образ.
Нагадаємо, Нікіта двічі був одружений. Другою його дружиною стала блогерка Даша Квіткова, з якою він познайомився на шоу "Холостяк". У них є син Лев. У 2023 році пара оголосила про розлучення.
Раніше Добринін сказав, скільки грошей йому потрібно для "комфортного життя".
Також Полякова вперше відреагувала на "п’яні" наклепи Міцкевича щодо їхнього таємного роману.