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Добрынин неоднозначно прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Понедельник 01 апреля 2024 16:45
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Добрынин неоднозначно прокомментировал слухи о своей гомосексуальности Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Иванна Пашкевич

В последнее время о личной жизни телеведущего Никиты Добрынина ходит немало сплетен. В частности, поклонников волнует вопрос его якобы гомосексуальной ориентации. Блогер решил прокомментировать эти слухи.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для программы "У ліжку".

Правда ли, что Никите Добрынину нравятся мужчины

Комментируя сплетни о своей сексуальной ориентации, телеведущий признался, что ему нравится нравиться, и не важно, женщинам или мужчинам.

"Я скажу так, мне нравится нравиться абсолютно разным людям, и парням и девушкам", - сказал Добрынин.

На вопрос о том, интересуют ли его представители сильного пола, он также ответил неоднозначно.

"Я уважаю и женщин и мужчин, и поэтому не буду отвечать, знаешь, какими-то провокационными ответами на провокационные вопросы", - добавил экс-муж Даши Квитковой.

К слову, слухи о гомосексуальности телеведущего начали распространяться после очередного выпуска на YouTube-канале обозревателя украинского шоу-бизнеса Богдана Беспалова.

Так, блогер предположил, что Добрынин очень скрывает это, так как заботится о своем образе.

Напомним, Никита дважды был женат. Второй его женой стала блогерша Даша Квиткова, с которой он познакомился на шоу "Холостяк". У них есть сын Лев. В 2023 году пара объявила о разводе.

Ранее Добрынин сказал, сколько денег ему нужно для "комфортной жизни".

Также Полякова впервые отреагировала на "пьяную" клевету Мицкевича касательно их тайного романа.

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