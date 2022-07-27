ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Добавление соли повышает риск преждевременной смерти на 28%: новое исследование

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 08:52
Добавление соли повышает риск преждевременной смерти на 28%: новое исследование Фото: исследователи рассказали о влиянии соли на продолжительность жизни (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Постоянное добавление соли в пищу приводит к сокращению ожидаемой продолжительности жизни, а риск преждевременной смерти повышается на 28%, выяснили американские ученые. В исследовании отмечается, что речь идет не о приправе в процессе приготовления, а о тяге к солонке во время еды.

Результаты научного труда опубликованы в журнале European Heart Journal.

Исследование было проведено учеными из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане (США), а выводы - основаны на данных 501 379 участников исследования UK Biobank (биобанк Великобритании), за которыми наблюдали в среднем 9 лет.

Выяснилось, что по сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль, у тех, кто всегда приправлял пищу, риск преждевременной смерти был на 28% выше.

Мужчины и женщины среднего возраста, которые всегда добавляли соль, имели ожидаемую продолжительность жизни на 2,3 года и 1,5 года меньше соответственно.

Добавим, что если в рационе при этом были овощи и фрукты, то продолжительность жизни немного увеличивалась.

Учитывались и другие факторы, которые могли повлиять на результаты, включая возраст, пол, этническую принадлежность, депривацию, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, физическую активность, диету и медицинские состояния, такие как диабет, рак и болезни сердца.

"Насколько мне известно, наше исследование является первым, в котором оценивается связь между добавлением соли в пищу и преждевременной смертью", - цитирует The Gardian профессора Лу Ци, который руководил работой.

В выводах ученых также говорится, что частое добавление соли за столом способствует развитию артериальной гипертензии. В это, в свою очередь, провоцирует серьезные сердечно-цереброваскулярные патологии (инфаркт миокарда, церебральный инсульт). Оно связано с другими хроническими дегенеративными заболеваниями, такими как опухоли пищеварительной системы, а также остеопорозом и заболеваниями почек.

"Даже умеренное снижение потребления натрия путем добавления меньшего количества соли или ее полного отсутствия, вероятно, приведет к существенной пользе для здоровья, особенно когда это достигается среди населения в целом", - говорит профессор Лу Ци.

Напомним, что ранее ученые опровергли самые популярные мифы о морской соли.

А также мы писали, что недавно эксперты назвали все плюсы и минусы использования йодированной соли.

Читайте РБК-Украина в Google News
исследователи Здоровое питание
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь