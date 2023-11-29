"До порятунку кішки з Маріуполя долучилися 100 людей": нова історія у музеї "Голоси мирних"

Який шанс знайти та евакуювати кішку, що загубилася у палаючому Маріуполі? Батько вважав, що не більше 1%. Мати сподівалася на диво. А син місяцями шукав спосіб врятувати улюбленицю, залучивши понад сотню людей. 12-річна Жужа - кішка родини лікарів Едуарда та Лілії. Їхній син Віктор - студент-медик, а нині військовий.

Родині довелося вивозити у своїй машині друга з тяжкою формою бронхіальної астми. На жаль, через хворобу чоловік фізично не міг витримати присутність кішки... Прийняли болісне рішення: залишити Жужу сусідці із запасом їжі.

"Коли сину сказали: або кішка, або людина, йому стало погано. Але перед нами сиділа людина, яка задихалася... Залишившись, вона б загинула", - пояснює Лілія.

Чоловіка вдалося врятувати. Питання щодо порятунку Жужі постало одразу, коли дісталися Ужгорода. Виявилося, що кішка втекла. Її могло вже не бути в живих.

"У Віті була ідея фікс: врятувати кішку. Телеграм-канали, вайбер-чати, сайти прихистків... З березня до червня син спав 3-4 години і шукав кішку. Я давав 1%, що він її знайде. У Маріуполі не могли знайти людей", - згадує Едуард.

2 червня надійшла довгоочікувана звістка: на кицю натрапила жінка, яка приїхала до їхньої багатоповерхівки за іншим котом. Евакуювали Жужу волонтери: це був дуже складний шлях.

Родина возз'єдналася з улюбленицею, щоб вже не розлучатися. Вони вважають, що Маріуполь забрав у кішки одне життя. Але ж кажуть, що у котів їх дев’ять.

Розповідь Едуарда та Лілії увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.