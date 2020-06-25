ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "ДНР" снова эпично опозорились на параде: надели форму палачей (фото)

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 10:59
В "ДНР" снова эпично опозорились на параде: надели форму палачей (фото)
В "ДНР" охранник Пушилина отличился дерзкой выходкой (коллаж РБК-Украина)

В прошлом году охранник главаря "ДНР" явился в такой же форме

В оккупированном Донецке боевики провели парад к так называемому "Дню победы". На военном собрании присутствовал главарь "ДНР" Денис Пушилин, а также его охранник, который нарядился в форму НКВД. Об этом сообщили жители города в социальных сетях.

Один из местных жителей опубликовал изображения местного телеканала — на скрине виден наряд охранника Пушилина. Об этом пишет издание DonPress.

"Внуки палачей и сами палачи. Как и в прошлом году, начальник службы охраны Пушилина пришел на "парад" в форме НКВД", — пишут люди в соцсетях.

Отметим, что это уже не первый раз, когда охранник террориста надевает такой наряд. В прошлом году на "военном параде" он был в таком же виде.

В &quot;ДНР&quot; снова эпично опозорились на параде: надели форму палачей (фото)Охранник Пушилина в форме НКВД (скриншот)

Как видно из трансляций на сепаратистских сайтах, в параде принимали участие и военная техника, которую террористы используют против украинской армии в зоне ООС: танки, артиллерийские системы, ракетные пусковые установки.

Многие образцы подпадают под запрет ОБСЕ и находятся в центре города, нарушая Минские соглашения.

Как мы ранее сообщали, в "ДНР" снова опозорились в лучших традициях "совка".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины ДНР
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь