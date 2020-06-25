У "ДНР" знову епічно зганьбилися на параді: наділи форму катів (фото)

У "ДНР" охоронець Пушилина відзначився зухвалою витівкою (колаж РБК-Україна)

У минулому році охоронець ватажка "ДНР" з'явився в такій же формі

В окупованому Донецьку бойовики провели парад до так званого "Дня перемоги". На військовому зборах був присутній ватажок "ДНР" Денис Пушилін, а також його охоронець, який вбрався у форму НКВС. Про це повідомили жителі міста в соціальних мережах.

Один з місцевих жителів опублікував зображення місцевого телеканалу — на скріні видно наряд охоронця Пушиліна. Про це пише видання DonPress.

"Онуки катів і самі кати. Як і минулого року, начальник служби охорони Пушиліна прийшов на "парад" у формі НКВС", — пишуть люди в соцмережах.

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли охоронець терориста одягає такий наряд. Минулого року на "військовому параді" він був у такому ж вигляді.

Охоронець Пушилина у формі НКВС (скріншот)

Як видно з трансляцій на сепаратистських сайтах, в параді брали участь і військова техніка, яку терористи використовують проти української армії в зоні ООС: танки, артилерійські системи, ракетні пускові установки.

Багато зразки підпадають під заборону ОБСЄ і знаходяться в центрі міста, порушуючи Мінські угоди.

Як ми раніше повідомляли, в "ДНР" знову зганьбилися в кращих традиціях "совка".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова