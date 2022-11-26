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Дніпропетровська та Кіровоградська області отримали понад 10 тонн борошна від гумпроекту "Рятуємо життя"

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Субота 26 листопада 2022 13:18
Дніпропетровська та Кіровоградська області отримали понад 10 тонн борошна від гумпроекту "Рятуємо життя" Фото: Дніпропетровська та Кіровоградська області отримали понад 10 тонн борошна від гумпроекту "Рятуємо життя" (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

До Карпівської, Глеюватської, Лозуватської та Петрівської селищних рад на Дніпропетровщині й Кіровоградщині відвантажили 10,6 тонни високоякісного борошна.

Передав допомогу людям гуманітарний проект "Рятуємо життя", який створили компанії "Метінвест" та ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Під час війни ці чотири територіальні громади надали прихисток 2 600 переселенцям із різних регіонів України. Облаштовували побут спільно з підприємствами Метінвесту: вони допомогли з закупівлею будівельних матеріалів, побутової техніки, ліжок і постільних речей.

"У Петрово проживають майже 1 300 вимушених переселенців, чверть - діти різного віку. Щодня в шелтерах ми готуємо для них їжу, випікаємо хліб та різні смаколики. Борошна, яке передали комбінати Метінвесту, вистачить до наступного врожаю", - значила представниця Петрівської громади Наталія Третяк.

Частину борошна віддадуть вимушеним переселенцям, які мешкають у приватних будинках, а також пенсіонерам, інвалідам та багатодітним сім’ям громад.

"У цей складний час "Метінвест" допомагає людям вижити, робить усе, щоб вони не залишилися наодинці з бідою. Завдяки проєкту «Рятуємо життя» мешканці шести громад уже отримали 15 300 збалансованих продуктових наборів", - розповів директор з персоналу та соціальних питань Північного ГЗК Андрій Щербак.

Нагадаємо, днями територіальні громади Донеччини отримали 5,5 тис. продуктових наборів від гумпроекту "Рятуємо життя".

Всього ж допомогу від гуманітарного проекту "Рятуємо життя" - продукти харчування, медикаменти, вітаміни, а також побутові речі та теплий одяг, - отримали вже 303 тисячі українців. Сума донорської допомоги, яка була передана до благодійного фонду Do it together, сягнула понад 2 млн євро.

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Гуманітарна допомога