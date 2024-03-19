У Дніпрі розпочали демонтаж частини будинку, куди поцілила ракета

У Дніпрі розпочали демонтаж частини будинку по вул. Набережна Перемоги, 118, куди поцілила ракета X-22. Цей теракт забрав життя 46 людей.

Торік Дніпро ухвалив рішення демонтувати два підʼїзди у третьому корпусі, які вщент зруйновані. У грудні підрядна компанія розпочала встановлення баштового крана. А 10 днів тому розпочала демонтаж третього підʼїзду.

"Ми вже демонтували ліфтову та технічний поверх. Сьогодні бригади працюють над тим, аби демонтувати 9-й поверх. До кінця дня маємо його завершити. Морально складно тут працювати, бачачи речі людей... Але, крім цього виклику, маємо ще один — це те, що у сусідніх підʼїздах продовжуватимуть жити люди. Тож нам треба робити все так, аби жодна квартира не постраждала. Робота важка. А ще дощовита погода трошки уповільнює процес. Але ми йдемо за графіком", — розповів головний інженер підрядної компанії Олександр Романцов.

Також він додав, що це дуже кропітка робота, адже треба не лише обережно розібрати кожен блок, зачистити кожну деталь, а ще й обережно баштовим краном усе спустити. І постійно стежити за конструкціями та їх укріплювати. Усього тут демонтують 1 050 панелей.

Будинок по вул. Набережна Перемоги, 118 – перший в Україні, в якому проводять демонтаж поруч з тими підʼїздами, де житимуть люди. Але цей підрядник має досвід демонтажу будинків. Один з його проєктів – дім по вул. Мандриківській, 127, де стався вибух газу 13 жовтня 2007 року.

Щодо 118-го на Перемозі, то у 2023 році дніпровські комунальники повністю оновили вцілілу частину будинку. Замінили вікна, ліфти, реставрували фасад та провели інші необхідні роботи.

«Нині в нас триває другий етап робіт, а саме демонтаж двох підʼїздів. На час проведення робіт місто запропонувало мешканцям 36 квартир відселитись. Їм надають матеріальну допомогу на оренду житла. У цілому підрядники на сьогодні йдуть за графіком, виконують все згідно з проєктом. До кінця року ці роботи мають бути завершені», — прокоментував директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Сергій Файфер.

Після завершення другого етапу упорядкують фасадну частину будинку. Це стане фінальним етапом роботи.