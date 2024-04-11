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У Дніпрі помер 6-річний хлопчик, який з’їв полуницю: деталі трагедії

Четвер 11 квітня 2024 22:42
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У Дніпрі помер 6-річний хлопчик, який з’їв полуницю: деталі трагедії У Дніпрі помер 6-річний хлопчик, який з’їв полуницю (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

В одній з лікарень Дніпра померла дитина, яка напередодні поїла полуницю.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новину Суспільного з власних джерел.

Полуниця-вбивця

У Павлограді 6-річний хлопчик поласував ранньою полуницею, а після цього він почав відчувати, що йому зле.

Спочатку у нього розпочалась діарея, а потім почав боліти животик. Але на цьому все не закінчилося, наступним симптомом була температура, а далі на тілі хлопчика з’явився висип.

Звісно, була надія, що на цьому процес зупиниться, але ні. Малюк відчув шоковий стан та у нього розвилась поліорганна недостатність. Все це сталося 9 квітня.

Наступного дня хлопця привезли до лікарні у Павлограді, а після цього перенаправили до лікарні у Дніпрі. На жаль, у такому стані дитина довго не витримала. Парубок помер вранці 11 квітня.

У Дніпрі помер 6-річний хлопчик, який з’їв полуницю: деталі трагедії

У Дніпрі від полуниці помер хлопчик (фото: Freepik)

Чим небезпечна рання полуниця

Полуниця є джерелом паразитарних інфекцій. Також вона очолює перелік забруднених продуктів та може бути пестицидна, особливо рання.

Саме тому її варто ретельно мити, особливо, якщо ви збираєтеся годувати нею дитину. А у разі перших неприємних симптомів негайно звертатися до лікаря, навіть, якщо вони вам не здаються серйозними.

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