В Днепропетровской области из-за бездействия власти может исчезнуть историческая достопримечательность

В поселке Гуляйполе (Криничанский район, Днепропетровская область) местные жители жалуются, что власть не выделяет денег на реконструкцию исторической достопримечательности - комплекса сооружений конного завода, который последние 20 лет находится в аварийном состоянии.

По словам старосты поселка Светланы Красновой, областное управление культуры, национальностей и религии не принимает мер много лет, в то время, как конный манеж превратился в свалку - его крышу разобрали и он может упасть в любой момент, а стены по кирпичику растаскивают местные.

"Люди писали в различные учреждения, в частности в облсовет и народному депутату Валентину Дидычу для того, чтобы привлечь внимание к нашим зданиям, чтобы выделили средства. Они были историческими памятниками областного значения, но к сожалению средств нам никто не давал", - рассказывает староста.

Гуляйпольский манеж был построен сотни лет назад, именно здесь тренировали и выращивали известных Орловских рысаков, отмечает краевед Николай Чабан.

Кроме того, по его словам, Гуляйполе - поселок, где совмещена казацкая история, имперская и СССР. Комплекс сооружений конного стадиона интересен и для туристов, и для потомков. Однако, аварийное состояние зданий поражает - через несколько лет их может не стать, подчеркивает краевед.

"Мы подписали письма к областной власти, но никакой реакции не получили. У нас есть места в области, связанные с Александром Полем и они все какие-то обреченные. Это стиль беспамятства", - добавил Чабан.

Как известно, закон об охране культурного наследия в Украине есть с 2000 года, но он не работает из-за отсутствия механизма реализации его на практике.

Также провалена программа паспортизации достопримечательностей, которая должна была завершиться еще в 2010 году.