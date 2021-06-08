Под Днепром жителей начали терроризировать ядовитые пауки: прыгают прямо на людей

В Самарском районе Днепра в поселке Одинковка местные жители на своих участках обнаруживают ядовитых пауков и их норы. Недавно один мужчина нашел такой "сюрприз" на огороде и спросил, что это за вид.

Фото паука он опубликовал на Facebook "События Одинковки".

"Подскажите пожалуйста, что за паук, нашли в норке на огороде, Игрень. Одинковка", - сказано в сообщении.

Под Днепром нашли ядовитого паука (фото: facebook.com/groups)

В комментариях мужчине ответили, что этот паук называется тарантулом.