Под Днепром жителей начали терроризировать ядовитые пауки: прыгают прямо на людей
Под Днепром активизировались ядовитые пауки (коллаж РБК-Украина)
В Самарском районе Днепра в поселке Одинковка местные жители на своих участках обнаруживают ядовитых пауков и их норы. Недавно один мужчина нашел такой "сюрприз" на огороде и спросил, что это за вид.
Фото паука он опубликовал на Facebook "События Одинковки".
"Подскажите пожалуйста, что за паук, нашли в норке на огороде, Игрень. Одинковка", - сказано в сообщении.
Под Днепром нашли ядовитого паука (фото: facebook.com/groups)
В комментариях мужчине ответили, что этот паук называется тарантулом.
- Тарантул степной в простонародье.
- Южнорусский тарантул, степной.
- Укус этой заразы, ядовитый! Тарантул - животное, вплоть до летального исхода. Тарантул - человек - высокая температура до 48 ч., сильный отек, лихорадка, жар, жжение, зуд.... Мою бабушку укусил 2 года назад в огороде, распиливали кольцо, рука как боксерская перчатка, оперировали... Особо опасно для животных, пожилых людей и детей до 16 лет.
- Тарантул. Агрессивно ведут себя самки с детьми. Могут прыгать в верх до метра. Наблюдала как мама оберегала своих малявок. Честно говоря страшно.
- Да что-то их очень много развелось.
Как мы ранее писали, в Днепре 50-летнего мужчину укусил паук. Это произошло в то время, как местный житель прилег отдохнуть на траве в саду.