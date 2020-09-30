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Под Днепром женщина впустила в дом "электриков": душили и требовали деньги

Днепр, Среда 30 сентября 2020 13:59
Под Днепром женщина впустила в дом "электриков": душили и требовали деньги
Под Днепром псевдоэлектрики нагло ограбили женщину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Женщину ограбили в собственной квартире

В Днепропетровской области произошло ограбление в доме женщины. Жительница Никополя пенсионерка открыла дверь якобы сотрудникам Киевэнерго, которые прошли проверять счетчики. Так воры ей назвались. Как оказалось, в их планах было завладеть деньгами и драгоценностями в квартире 86-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как только псевдоэлектрики пробрались в жилье пенсионерки - они начали ее душить и требовать отдать им все ценные вещи. Все это произошло среди бела дня 29 сентября. Как только преступники получили желаемое, они поспешили скрыться из квартиры женщины.

Правоохранители быстро приехали на место ЧП, а раскрыть преступление им помогла служебная собака. Одного из нападавших нашли в подвале этого же дома с награбленными вещами. Также у преступника был с собой пневматический пистолет. Второго грабителя отыскали спустя несколько часов после преступления в городе.

Полиция расследует все детали произошедшего, а преступники доставлены в СИЗО.

Под Днепром женщина впустила в дом &quot;электриков&quot;: душили и требовали деньги

Под Днепром грабители душили женщину ради наживы (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)

Как мы сообщали ранее, в Киеве задержали опасного преступника, который доводил женщин до суицида.

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