В Днепре поймали студента, продавшего голос кандидату в мэры Краснову: видео

Студент сознался, что хотел продать свой голос на выборах (фото: dnepr.express)

На видео 18-летний студент подтверждает, что ему предложили продать голос

В Днепре правоохранители продолжают выявлять факты подкупа голосов на выборах, пишет местное издание "Днепр оперативный".

Как пишет издание, чаще всего такие обвинения связаны в отношении людей кандидата в мэры города Загида Краснова.

В частности на видео 18-летний студент подтверждает, что ему предложили продать голос в пользу Загида Краснова и обещали за это 450 грн. Он пришел на участок, поставил отметку за Краснова в бюллетене, сделал фото (а это незаконно), но отправить не успел. Парня, совершившего преступление, обнаружили наблюдатели, а затем задержала полиция.

В полицию также уже поступило более двухсот заявлений о нарушениях на выборах в Днепре, в первую очередь в АНД и Чечеловском районах города.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу несколько партий обвиняют политика и кандидата в мэры Днепра Загида Краснова в махинациях, из-за которых две политсилы не проходят в местный совет.

Ранее РБК-Украина писало, что Днепровский отдел полиции открыл дело по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Громадська сила" и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.