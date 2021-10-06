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В Днепре медики спасают от тяжелого COVID-19 всю семью: никто из них не вакцинирован

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Днепр, Среда 06 октября 2021 08:45
В Днепре медики спасают от тяжелого COVID-19 всю семью: никто из них не вакцинирован В Днепре спасают от коронавируса семью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре в забитой пациентами реанимации сейчас спасают всю семью, которая тяжело заболела коронавирусом. Детей разделили от родителей, чтобы они не видели их страданий. Уже вторые сутки людей пытаются спасти.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор больницы Сергей Рыженко.

"Сегодня реанимация Мечникова перегружена. 25 больных, четверо из них критических. Мы делаем все возможное, чтобы они самостоятельно дышали. Принимаем самых тяжелых. Скорые доставляют к нам тех, кого почти нельзя спасти. Болеют целыми семьями", - сообщил Рыженко.

Он сообщил, что медучреждение принимает самых тяжелых больных коронавируса, скорые привозят в их больницу тех, кого уже очень трудно спасти.

Доктор рассказал, что на данный момент в реанимации больницы Мечникова находятся три семьи с тяжелой формой коронавируса. Все они без прививок от коронавируса.

"Лидия Степановна, Михаил Васильевич из Марганца. Им по 80. Со школы всю жизнь вместе. Четвертые сутки находятся в одной реанимации Мечникова в разных палатах. Врачи пытаются сделать так, чтобы они не видели страдания друг друга. Их дети в ковид-терапии. Зависимость от кислорода не позволяет им говорить ", - рассказал Рыженко.

Напомним, что при этих COVID-симптомах вам может понадобиться немедленная госпитализация.

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