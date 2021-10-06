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У Дніпрі медики рятують від важкого COVID-19 всю сім'ю: ніхто з них не вакцинований

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Дніпро, Середа 06 жовтня 2021 08:45
У Дніпрі медики рятують від важкого COVID-19 всю сім'ю: ніхто з них не вакцинований У Дніпрі рятують від коронавірусу сім'ю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі в забитій пацієнтами реанімації зараз рятують всю сім'ю, яка важко захворіла на коронавірус. Дітей розділили від батьків, щоб вони не бачили їх страждань. Вже другу добу людей намагаються врятувати.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор лікарні Сергій Риженко.

"Сьогодні реанімація Мечникова перевантажена. 25 хворих, четверо з них критичних. Ми робимо все можливе, щоб вони самостійно дихали. Приймаємо найважчих. Швидкі доставляють до нас тих, кого майже не можна врятувати. Хворіють цілими сім'ями", - повідомив Риженко.

Він повідомив, що медзаклад приймає найважчих хворих коронавірусу, швидкі привозять в їх лікарню тих, кого вже дуже важко врятувати.

Доктор розповів, що на даний момент в реанімації лікарні Мечникова знаходяться три сім'ї з важкою формою коронавірусу. Всі вони без щеплень від коронавірусу.

"Лідія Степанівна, Михайло Васильович з Марганцю. Їм по 80. Зі школи все життя разом. Четверту добу перебувають в одній реанімації Мечникова в різних палатах. Лікарі намагаються зробити так, щоб вони не бачили страждання один одного. Їхні діти в ковід-терапії. Залежність від кисню не дозволяє їм говорити", - розповів Риженко.

Нагадаємо, що при цих симптомах вам може знадобитися негайна госпіталізація.

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