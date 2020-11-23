В Днепре дети забили до смерти двухмесячного щенка

В Днепре дети забили до смерти щенка (Фото: freepik.com)

Детей за жутким занятием застали взрослые, но щенку помочь уже было нельзя

В Днепре толпа детей набросилась на маленького щенка и забила его до смерти палками. Собакой на момент трагедии уже занимались волонтеры и подыскивали ей хозяев, но не успели.

Двухмесячного щенка обнаружили на улице Евпаторийской в городе Днепр. Пока зооволонтеры бегали в поисках помощи для другой собаки и занимались поисками хозяев для этого малыша, он попал в руки озлобленных детей, которые просто забили его до смерти палками. Детали рассказала зоозащитница Днепра Галина Бебешко на своей странице в Facebook.

"Я бегала по посадке в поисках сбитого щенка, вывезла в клинику истощенную собаку, узнала, что на Евпаторийской растут будущие маньяки, дети, которые забили палками щенка. Щенку от роду 2 месяца, и уверена, что такое насилие прививают дома. Только дома они могут услышать, что собак можно бить, травить, давить машиной. Откуда столько злости и ненависти, они живые, им уже не повезло родиться на улице. Я разбита морально, как можно забить палками щенка, он был такой милый, такой контактный. Прости малыш, я не успела тебе помочь", - написала волонтер.

Она опубликовала фотографию щенка, который стал невинной жертвой жестокости детей.

В Днепре дети забили палками щенка до смерти (Фото: facebook.com/uanysua)

В комментариях пользователи добавили, что кто-то из взрослых увидел издевательства над животным и отогнал детей, но было уже поздно и щенка спасти не смогли. Зооволонтеры хотят привлечь к ответственности родителей.

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