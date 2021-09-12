В Днепре День города завершили зрелищным светло-лазерным шоу

В Днепре День города завершили ярким шоу огня, света и лазеров, а также грандиозной постиндустриальной свето-лазерной артинсталяцией "Dnipro Light Flowers".

Идея проекта "Dnipro Light Flowers" - изменить образ города заводов, ведь Днепр сейчас становится постиндустриальным центром, говорит основатель и дизайн-директор компании "Expolight" Николай Каблука.

Сейчас артинсталляция охватывает пять заводских труб из запланированных тринадцати.

"Подобных решений для комплексных инсталляций, которые работали бы без возможности совместить их проводами, в мировой практике нет. Поэтому это требовало немалых разработок. В частности, от специальных датчиков GPS-контроллеров, которые до миллисекунд связывают между собой трубы, и через Днепр связываются со смотровыми площадками, где запускается звуковой контент. Писали и софт, и хард часть. Даже лазеры, дающие эффект цветов, нужно было создавать. Их сделала команда в Днепре. Они очень мощные, вдвое мощнее всех, что когда - либо были в Украине", - пояснил Каблука.

Артинсталяцию задумали еще три года назад. Ее воплощают исключительно за счет спонсоров и меценатов.

"Днепр живет новой жизнью. Он дышит. В нем появляется все больше новых интересных мест, которые учитывают современные урбанистические тенденции - так называемые фишки. Сегодняшнее свето-лазерное шоу является той установкой, которой ранее не было не только нигде в Украине, а и, пожалуй, нигде в мире", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.