В Днепре автохам с ножом бросался на водителей из-за замечаний (видео)

В Днепре мужчина угрожал ножом автомобилистам (иллюстративное фото: udm.info.ru)

Агрессивный водитель нарушал ПДД и гонялся за автомобилистами

В Днепре водитель с ножом в руке бегал по дороге средь бела дня и угрожал другим автомобилистам расправой.

Инцидент произошел в районе Кайдакского моста, передает "Информатор".

Очевидцы происшествия обратились в полицию и рассказали о вооруженном агрессивном неадеквате, который гонялся за другими водителями.

По предварительной информации, водитель белого Renault Kangoo во время движения то и дело нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации на дороге.

Другие автомобилисты возмущались, и многие делали ему замечания.

"В конце концов нарушитель не выдержал - он вышел из авто, держа в руках нож и стал угрожать другим участникам движения, гоняться с оружием за своими "обидчиками", после чего скрылся с места", - говорится в материале.

Также было опубликовано видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, что водитель Renault был в машине не один. Разъяренный из-за упреков и замечаний мужчина с предметом, похожим на нож, пытался приблизиться к другому автомобилисту, который всячески избегал такой встречи. Через некоторое время вооруженный автохам махнул рукой и вернулся в свое авто.

Отмечается, что личность мужчины сейчас устанавливается.

Видео: В Днепре водитель угрожал автомобилистам ножом из-за замечаний

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