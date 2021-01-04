ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Длинный период катаклизмов: футуролог рассказал, что ждет Украину в будущем

Понедельник 04 января 2021 10:22
Длинный период катаклизмов: футуролог рассказал, что ждет Украину в будущем
Футуролог прогнозирует Украине пять лет катаклизмов (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Футуролог Андрей Длигач рассказал про длинный период катаклизмов, в котором будет и Украина еще в течение нескольких лет. Но в конце этого отрезка совершится переход к новым структурам.

Так, по словам эксперта, в этом году нас могут ждать непростые времена, но это все закономерно. Об этом пишет "Украина 24".

"Драматически в новом году ничего не поменяется. Катаклизмы будут, но мы в этом длинном периоде катаклизмов... Еще пять лет как минимум нас будут ожидать и техногенные угрозы, и экологические, и политические, и даже военные конфликты. Примерно пять лет будет длиться этот фазовый переход, который начался несколько лет назад", - говорит Длигач.

После завершения этого тяжелого периода может быть совершен переход к новым капиталистическим моделям - неокапитализму, к новой политической структуре мира - многополюсной - с двумя или более полюсами.

Одновременно с этим не исключены позитивные перемены, но появятся и новые вызовы.

"Вполне возможно, мы увидим позитивные изменения в 2021 году. В первую очередь это будут мировые договоренности об экологических вопросах, продолжения совместной деятельности, которая была приостановлена во время Трампа. Все больше в прошлое уйдут торговые войны, мир опять вернется к большей открытости и глобализации. Но и новые вызовы ждут нас. Эти вызовы связаны с технологизацией, искусственным интеллектом, необходимостью взаимодействия людей и машин", - добавил футуролог.

Ранее астролог рассказала про эру Водолея, в которую вступил мир. Специалист раскрыла опасности и перспективы этого периода.

Также мы писали, что врач из Львова поделился позитивным прогнозом по коронавирусу в Украине, рассказав, на каком этапе находится сейчас страна.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь прогнозфутуролог

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь