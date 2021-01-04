Длинный период катаклизмов: футуролог рассказал, что ждет Украину в будущем

Футуролог прогнозирует Украине пять лет катаклизмов (фото: freepik)

Футуролог Андрей Длигач рассказал про длинный период катаклизмов, в котором будет и Украина еще в течение нескольких лет. Но в конце этого отрезка совершится переход к новым структурам.

Так, по словам эксперта, в этом году нас могут ждать непростые времена, но это все закономерно. Об этом пишет "Украина 24".

"Драматически в новом году ничего не поменяется. Катаклизмы будут, но мы в этом длинном периоде катаклизмов... Еще пять лет как минимум нас будут ожидать и техногенные угрозы, и экологические, и политические, и даже военные конфликты. Примерно пять лет будет длиться этот фазовый переход, который начался несколько лет назад", - говорит Длигач.

После завершения этого тяжелого периода может быть совершен переход к новым капиталистическим моделям - неокапитализму, к новой политической структуре мира - многополюсной - с двумя или более полюсами.

Одновременно с этим не исключены позитивные перемены, но появятся и новые вызовы.

"Вполне возможно, мы увидим позитивные изменения в 2021 году. В первую очередь это будут мировые договоренности об экологических вопросах, продолжения совместной деятельности, которая была приостановлена во время Трампа. Все больше в прошлое уйдут торговые войны, мир опять вернется к большей открытости и глобализации. Но и новые вызовы ждут нас. Эти вызовы связаны с технологизацией, искусственным интеллектом, необходимостью взаимодействия людей и машин", - добавил футуролог.

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